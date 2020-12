Morte Maradona, il figlio Diego Jr: “Andrò al processo, voglio sapere la verità. Figlio illegittimo? Rispondo così”

Il mistero sulla morte di Diego Armando Maradona si fa sempre più fitto.

Il Pibe de Oro è scomparso lo scoro 25 novembre a causa di un arresto cardio-respiratorio, ma le condizioni in cui ha vissuto gli ultimi giorni della sua vita destano sospetti. L’ex Napoli viveva da solo nella propria abitazione benché avesse subito un’operazione delicata da pochi giorni, con medici e infermieri che non si occupavano di lui nel migliore dei modi. Negli ultimi giorni ha infatti fatto scalpore il video in cui Diego, a pochi giorni dall’intervento, fumava tranquillamente un sigaro. Qualcosa che non dovrebbe fare chi non sta bene di salute e di conseguenza uno nelle condizioni del Diez. In merito a una questione così delicata ha detto la sua, Diego Armando Maradona Jr, che ha rivelato quanto segue durante la trasmissione ‘Live non è la D’Urso’.

“Penso che ci sia un’indagine in corso e credo che si farà luce, mi presenterò al processo e voglio sapere che cosa è successo veramente. Sono in attesa di poter partire per l’Argentina, lì si stanno dicendo una serie di bugie. La mia posizione è nettamente quella di voler conoscere la verità. So solamente che in quel periodo parlavo spesso con le mie sorelle che mi hanno assicurato che a turno andavano a trovare papà, è normale che doveva essere assistito 24 ore su 24. Voglio difendere la mia famiglia perchè nessuno di noi ha mai pensato o voluto che morisse, neanche le mie zie o le mie sorelle hanno mai avuto questa idea. Abbiamo sempre provato a rispettare fino in fondo i voleri di mio padre e fino a quando l’ho visto io era capace di intendere e di volere, in certe occasioni non puoi puntare la pistola alle tempie di una persona”.

La morte di Maradona ha anche portato alla luce alcune dichiarazioni di ipotetici figli illegittimi che adesso pretenderebbero di essere riconosciuti. Episodi surreali sui quali lo stesso Maradona Jr ha voluto rispondere.

“Dichiarazioni figlio illegittimo? Purtroppo in Argentina oggi si devono riempire programmi per parlare di mio padre. Ho una posizione molto chiara, se dal DNA si saprà che lui è mio fratello io non avrò problemi ad accettarlo. Voglio precisare però che fino a quando io sarò in vita il corpo di mio padre non verrà riesumato”.