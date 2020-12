Maradona, Collovati senza filtri: “Struggente vedere certe immagini, lo volevano portare alla morte”

Il mister sulla morte di Diego Armando Maradona s’infittisce.

VIDEO Napoli-Sampdoria, l’addio a Paolo Rossi: il minuto di silenzio al “Maradona”

Il Pibe de Oro è scomparso lo scorso 25 novembre a causa di un arresto cardio-respiratorio, pochi giorni dopo aver subito un’operazione più che delicata. Al momento in discussione ci sono i medici e gli infermieri che avrebbero dovuto occuparsi di lui, sembrerebbe infatti che Diego stesse da solo. Le situazioni di salute più che precarie necessitavano un’attenzione giornaliera, ma stando alle ricostruzioni dei maggiori quotidiani sudamericani questo non accadeva. Negli ultimi giorni, infatti, si sono diffusi alcuni video in cui Maradona fumava sigari e beveva del vino. Niente di strano se non che il tutto sarebbe avvenuto solo pochissimi giorni dopo l’operazione subita, non si capisce il motivo per il quale i medici non lo controllassero in modo continuo. Su tale situazione surreale ha detto la sua il campione del Mondo con l’Italia nel 1982, Fulvio Collovati, che nel corso della trasmissione ‘Live non è la D’Urso’ ha dichiarato quanto segue.

Maradona, l’ex manager: “Diego avrà la sua statua a Napoli, voleva una scritta particolare”

“Una persona dipendente dall’alcool e da capire se capace di intendere e di volere, va curata e va seguita 24 ore su 24. A me questa cosa qua mi riempie di tristezza, voglio ricordare Diego per come era prima. Contro di lui ho giocato due Mondiali e l’ho visto in campo in tantissime occasioni, vederlo così anche in alcune immagini è struggente. Un mistero che tutta la gente che aveva intorno gli facevano solo del male: dall’infermiera ai medici fino agli avvocati. Se una persona è malata i medici non dovrebbero andare via nonostante magari il carattere di Diego potesse essere forte. Lo volevano portare alla morte e non c’è niente da fare, parlo di tutta quella gente che abusava di lui e che non lo voleva bene”.

Napoli, la pazza idea di Boateng: ”Messi al club partenopeo con la 10 di Maradona”