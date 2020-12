Maradona, Unzué racconta l’incredibile Diego: “Perse 8 chili in una settimana per sfidare il Real Madrid, quella carne cruda…”

Il mondo del calcio piange Diego Armando Maradona.

Sono passate poco più di due settimane dalla prematura scomparsa del Pibe de Oro, ma Juan Carlos Unzuè, suo compagno ai tempi del Siviglia, non riesce ancora a farsene una ragione. L’ex portiere lusitano, intervenuto ai microfoni dei media spagnoli, infatti, è tornato sull’argomento raccontando qualche aneddoto interessante sulla vita del fuoriclasse argentino. Ma non solo, nel corso dell’intervista, l’ex portiere spagnolo ha parlato anche della brutta malattia con cui ormai combatte da mesi.

“Il tipo di vita che abbiamo avuto mi ha aiutato ad accettare – credo sia questa la parola chiave – che questa malattia fa parte della mia vita, proprio come quell’insieme di successi che ho avuto. Abbiamo avuto la fortuna di condurre una vita molto ambiziosa, ma anche molto materialista, però ad oggi mi rendo conto che le cose essenziali in realtà non hanno un costo materiale”.

Maradona, Diego per sempre: il volto del Diez sulla banconota da 100 pesos

Maradona, la figlia Dalma e il nuovo attacco all’avvocato di Diego: “Topo immondo, quegli audio…”

Con Maradona, Unzuè ha condiviso la stagione 1992/1993: “Diego, prima del match tra Siviglia e Real Madrid, perse 8 kg in una settimana. Giocammo contro i Blancos al ritorno dal Natale, quella settimana andó nella CAR della Sierra Nevada per passare le vacanze con la sua famiglia, e l’unica cosa che fece in quei 7-8 giorni mangió una sorta di carne cruda, ripetendo quel tipo di menu giornalmente. Per questo, prima della gara fu costretto a limitarsi e dimagrire per poter tornare in forma e scendere in campo, ha concluso l’ex numero uno del Siviglia.