Maradona, Diego per sempre: il volto del Diez sulla banconota da 100 pesos

Diego Armando Maradona potrebbe finire sulle banconote da 100 pesos argentini.

Lo scorso 25 novembre il Pibe de Oro è deceduto a causa di un arresto cardio-respiratorio lasciando un grande vuoto soprattutto nei cuori della grande moltitudine di tifosi che lo avevano a cuore. Negli ultimi giorni nella mostra “Money Go Around” di Roma lo street artist, Maupal, ha disegnato il volto del Diez su una banconota provocando commenti positivi in merito.

In merito a tale questione si è espressa anche la senatrice argentina, Norma Durango, che sta spingendo affinché il volto di Maradona venga stampato sul biglietto della moneta. I 100 pesos di conseguenza avrebbero due immagini differenti tra loro: da una parte il volto del campione argentino e dall’altra parte la celeberrima “Mano de Dios” ossia il gol contro l’Inghilterra a Messico ’86. Se il progetto dovesse essere realizzato non sarà comunque il primo giocatore a comparire su una banconota, infatti nel 2006 in Irlanda del Nord vennero messe in circolazione una serie limitata di 5 sterline con la raffigurazione di George Best.

“L’idea non è solamente quella di rendere omaggio al nostro idolo più importante – ha detto la Durango -, ma anche di pensare alla questione economica. Pensiamo che i turisti che verranno qui vorranno portare con sé un ‘Maradona”.