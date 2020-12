Maradona, la figlia Dalma e il nuovo attacco all’avvocato di Diego: “Topo immondo, quegli audio…”

Un nuovo durissimo sfogo.

Dalma Maradona, una delle figlie del Pibe de Oro, attraverso i social, è tornata ad attaccare pubblicamente Matias Morla. Nei giorni scorsi, il legale di Diego Armando Maradona ha disatteso la richiesta avanzata dalla sorella Giannina di visionare i documenti relativi ai beni del campione argentino, scomparso lo scorso 25 novembre, sottolineando che da parte sua non vi sarà alcun aiuto perché “non dimenticherò mai il fatto che non mi avete consentito di dare l’ultimo saluto al mio migliore amico, tuo papà”.

IL PRIMO SFOGO – “Impossibile essere più vigliacchi – ha scritto Dalma appena due giorni fa -. Ti scrivo qui perché hai mandato un messaggio a mia sorella e lei hai chiesto perché non sei potuto andare al funerale del tuo ‘migliore amico’. Se avessi risposto a una delle mie 200 chiamate, te lo avrei spiegato perfettamente. Ci vediamo al processo e se hai qualche dubbio potrai chiedermelo faccia a faccia. Magari sarà fatta giustizia, io ti giuro che non mi fermerò finché non accadrà ma socialmente sei stato già condannato. Meno male che non sei andato al funerale perché la gente ti avrebbe urlato che sei un assassino”.

IL NUOVO ATTACCO – “Matias Morla la tua giustizia sarà sociale. Manda audio, chiedi ai miserabili di difenderti. Tutti sanno come sono andate le cose. Fatti vedere codardo e rispondimi al telefono. Io non mi fermerò mai. Mi hanno chiamato amici giornalisti per dirmi che Matias continua come un pazzo a mandare vecchi audio. Se fosse stato davvero suo amico, la smetterebbe di esporlo. Topo immondo. Niente ti farà sembrare buono. Le uniche persone che ti difendono sono quelle della tua stessa condizione”, le parole del a donna su Instagram.

Morla non ha replicato alle accuse della ragazza, ma ha deciso di postare su Instagram una foto che lo ritrae con Maradona. “Amato Diego, ovunque tu sia desidero solo che sia sereno e felice. Nella tua vita sei stato un esempio di amore e lealtà, ti voglio un gran bene fratello”, ha scritto.