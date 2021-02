Ventiquattro ore e sarà Viterbese-Palermo.

Sabato 27 febbraio, allo Stadio “Enrico Rocchi”, i rosanero affronteranno i laziali dopo il 3-3 della gara d’andata. La sfida, valida per la 27a giornata del Girone C di Serie C, andrà in scena alle ore 12.30. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Roberto Boscaglia, che interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match.

Segui la diretta testuale su Mediagol.it.