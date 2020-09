LIVE, Teramo-Palermo: diretta testuale di Mediagol.it

Tutto pronto per la prima stagionale dei rosanero.

Alle ore 15.00 il Palermo del tecnico Roberto Boscaglia farà il suo esordio nel giorne C di Serie C in occasione della sfida contro il Teramo allo stadio “Gaetano Bonolis”. Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it, al termine della sfida sul nostro portale tutte le interviste ai protagonisti.

–Facebook (http://www.facebook.com/mediagolNews)

-Twitter (https://twitter.com/Mediagol)



RICEVI LE NOSTRE NEWS DIRETTAMENTE COME MESSAGGIO PRIVATO SU FACEBOOK

Al termine della gara spazio ai commenti dei tifosi che potranno esprimere la propria opinione e confrontarsi con gli altri amici sportivi di Mediagol.it Entra nella nostra community (clicca qui)

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI QUI