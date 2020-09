LIVE Palermo, la conferenza stampa di mister Boscaglia: segui la diretta su Mediagol.it

Sciopero revocato e prima giornata di Serie C al via.

Nella giornata di domani andranno in scena le gare del Girone C, un girone tosto con diversi club che ambiscono alla promozione in Serie B. E il Palermo esordirà in casa del Teramo: la sfida andrà in scena domenica 27 settembre alle ore 15 allo Stadio “Bonolis”. In vista della partita contro gli uomini di Paci, alle ore 11.10 il tecnico Roberto Boscaglia interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Mediagol.it.