Il Palermo chiamato a reagire dopo la sconfitta in trasferta rimediata con il Teramo.

I rosanero affronteranno in casa il Potenza: la sfida, valida per la seconda giornata, andrà in scena domenica 4 ottobre allo Stadio “Renzo Barbera” (fischio d’inizio alle ore 15).

In vista della partita contro gli uomini di Somma, alle ore 12.00 il tecnico Roberto Boscaglia interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Mediagol.it.