Lega Pro, Ghirelli: “Vi spiego la proposta per le iscrizioni al prossimo campionato”

La parola a Francesco Ghirelli.

Il presidente della Lega Pro, concessosi per un’intervista al Giornale di Venezia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al futuro del campionato di Serie C, soffermandosi soprattutto sulle iscrizioni alla prossima stagione calcistica:

Lega Pro, Ghirelli: “Il calcio subirà un forte impatto, stiamo studiando un piano per limitare i danni”

“La proposta per le iscrizioni al prossimo campionato c’è e verrà portata in Consiglio perché è un modo per sbloccare capitali. Basti pensare che tra Serie B e C si parla di 37 milioni di euro, liberare questo capitale sarebbe un enorme aiuto, ma allo stesso tempo daremo le garanzie e poi applicheremo uno strumento ancora più selettivo nei controlli per colpire gli inadempienti e i banditi”.

Lega Pro, Ghirelli: “Allo stato attuale non siamo in grado di attuare il protocollo sanitario, ecco cosa bisogna fare”