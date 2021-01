LE PAGELLE DI PALERMO-TERAMO 1-1. Ospiti in vantaggio su errore di Luperini, pari rosa con Lucca

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo pareggia 1-1 contro il Teramo grazie al gol di Lucca dopo un contropiede di Birligea nato da un errore di Luperini. Sabato prossimo (12:30) contro il Potenza i rosa non possono perdere altri punti per strada.

PELAGOTTI 5,5

Non può nulla sul gol perché Birligea gli ruba il tempo in uscita, poi due parate dallo scarso coefficiente di difficoltà.

ACCARDI 5,5

Sbaglia il posizionamento in occasione del gol lasciando in gioco Birligea per una questione di centimetri ma prova a riscattarsi con una prestazione fatta di grinta e intensità.

SOMMA 4,5

Prestazione da dimenticare per il classe ’95 che sbaglia tempi di gioco, posizionamenti e passaggi. Il gol non è di sicuro colpa sua, ma se avesse temporeggiato l’uscita o scelto di chiudere la traiettoria alla corsa di Birligea invece di fare quella scivolata, probabilmente si sarebbe beccato un giallo ma la squadra non avrebbe subito gol.

PALAZZI 5,5

Non è il suo ruolo naturale ma in difesa ha dimostrato di poter dire la sua soprattutto in fase di impostazione. PERETTI (dal 73′) S.V. torna in campo dopo più di due mesi. Già questa è una nota positiva.

CRIVELLO 5

Inizia con un colpo di testa insensato che per poco non manda al gol Pinzauti, poi prende le misure ma la sua prestazione resta incolore. CORRADO (dal 73′) S.V. la sua corsa si ferma sulla trequarti.