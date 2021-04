LE PAGELLE DI PALERMO-CAVESE 3-2. Rosa graziati dall’ultima in classifica da una papera del portiere avversario

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo batte 3-2 al Barbera il fanalino di coda Cavese grazie alle reti di Lancini, Valente e Rauti. Domenica prossima contro la Virtus Francavilla per l’ultima giornata del girone, si faranno le prove ufficiali dei playoff.

PELAGOTTI 6

Nel primo e secondo gol non può nulla sulle conclusioni ravvicinate di Bubas e Matera che gli rubano il tempo. Nel resto della gara è sempre sicuro anche perché i giocatori della Cavese tirano sul suo palo o centrale.

ACCARDI 6

Regala il vantaggio alla Cavese con un intervento alla Mai dire Gol, ma reagisce prontamente tornando in carreggiata.

LANCINI 6,5

Sfiora un autogol con un colpo di testa che finisce prima sulla traversa e poi sui piedi di Buba, ma si riscatta qualche minuto dopo con il gol dell’1-1 dopo un inserimento in area. Sicuro nel resto della gara. MARONG (dal 57′) 5 non entra bene in partita e regala il gol del pari con un colpo di testa insensato sullo stinco di Accardi.

MARCONI 6

Ordinaria amministrazione per il numero 15 rosanero che però mostra qualche lacuna quando la Cavese alza i ritmi.