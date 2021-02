LE PAGELLE DI PALERMO-CATANZARO 1-2: capolavoro Floriano, ma passano gli ospiti sfruttando le ingenuità dei rosa

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo perde 2-1 al Barbera grazie alle reti di Verna e Martinelli che sfruttano i buchi difensivi dei padroni di casa. Per i rosa gol capolavoro di Floriano, ma non basta. Sabato il Palermo giocherà in casa della Viterbese alle 12:30.

PELAGOTTI 5

Non può nulla sul primo gol perché Verna calcia potente quando è ancora in piedi, sul 2-1 resta incollato sul secondo palo quando avrebbe potuto fare un passo in diagonale per chiudere più centimetri di porta.

ACCARDI 6

Sul gol deve coprire il buco lasciato al centro da Marconi ma sbaglia il posizionamento spostandosi sull’esterno invece di chiudere verso il centro, lasciando così un’autostrada a Verna. Nel resto della partita si riscatta parzialmente con qualche ottimo intervento e con un paio di interessanti cross verso il centro.

SOMMA 5,5

Sul primo gol segue il taglio verso l’esterno di Di Massimo che libera la corsia centrale a Verna ma quando se ne accorge è ormai troppo tardi. Nel resto della gara ha poca intesa col resto della retroguardia.

MARCONI 5,5

Sbaglia l’intervento che innesca il contropiede dell’1-0 e complessivamente non trasmette sicurezza al reparto.

CRIVELLO 6

Un buon cross per Lucca a inizio partita, poi tanto lavoro sporco.