LE PAGELLE DI FOGGIA-PALERMO 2-0. Rosa rassegnati alla sconfitta contro un Foggia di altra categoria

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo perde 2-0 in casa del Foggia con una prestazione scialba e senza mordente. Rispetto alle altre partite, oggi è mancata anche la reazione d’orgoglio, tanto che la squadra sembrava rassegnata alla sconfitta già prima di scendere in campo. Domenica prossima il Palermo giocherà al Barbera contro la Casertana.

PELAGOTTI 5

Incerto nelle uscite, sui due gol resta inchiodato alla porta lasciando lo specchio della porta totalmente aperto.

ACCARDI 5

Sul secondo gol chiude in ritardo il destro di Rocca che coglie in controtempo Pelagotti. Nel resto della gara lotta su tutti i palloni ma non è mai decisivo.

SOMMA 4

Parte subito male temporeggiando un pallone che viene raccolto senza nemmeno troppe difficoltà da D’Andrea che anticipa Pelagotti, poi sul secondo gol sbaglia il posizionamento facendosi trapassare dalla verticalizzazione di Vitale. MARTIN (dall’82’) S.V. entra per dare ordine a una squadra allo sbando ma ha troppo poco tempo per combinare qualcosa di buono.

MARCONI 5,5

Oggi è il migliore della difesa non per meriti suoi ma per demeriti dei compagni.

CRIVELLO 5

Parte bene con un cross preciso per Luperini, poi sbaglia il posizionamento su D’Andrea nell’1-0 e non indovina più una giocata.