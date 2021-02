LE PAGELLE DI AVELLINO-PALERMO 1-0. Disastro rosa, battuti senza combattere

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo viene battuto da un modesto Avellino grazie a un gol da oratorio: spazzata di Silvestri da prima del centrocampo e rimbalzo che beffa Pelagotti. Sabato prossimo contro il Bisceglie al Barbera non sono assolutamente concessi altri passi falsi.

PELAGOTTI 4

Due parate difficili su due tiri insidiosi, poi quel gol assurdo da centrocampo dopo un rimbalzo tutto sommato prevedibile.

ACCARDI 5,5

Gioca col freno a mano restando sin troppo inchiodato alla difesa per dare spazio alle temibili ‘scorribande’ di Kanoute. Oggi sarebbe servita la sua spinta sulla fascia.

PALAZZI 6

Tiene bene la posizione e chiude gli spazi agli inserimenti dell’Avellino. Prestazione positiva anche in impostazione.

SOMMA 6

Raddoppia costantemente sulla sinistra per permettere a Doda di spingersi in avanti. Bene anche nella sua zona di competenza.

DODA 5,5

Gioca con l’atteggiamento di chi vuole dimostrare all’allenatore di meritare una maglia da titolare ma commette qualche errore di troppo per eccesso di foga e sicurezza, come la palla persa in difesa o il tiro al volo che esce dallo stadio. ALMICI (dal 68′) S.V. torna in campo dopo più di due mesi e fa intravedere qualcosa di buono.