Serie B, Breda: “Sampdoria, alcuni aspetti mi piacciono. Contatti con il Lecco…”

ITALIANE IN EUROPA: “Per le nostre squadre in Europa è stata una settimana in chiaroscuro. In una stagione però non puoi sempre fare bene, l’importante è superare i momenti difficili. Il Milan non sta vivendo il suo momento migliore. Ma ci può stare. Dentro un percorso è sempre un saliscendi e bisogna essere bravi a gestire certi momenti. Le squadre di Italiano di solito partono faticando e poi crescono. Il rendimento attuale dimostra che ha autostima e al di là del passo falso contro l’Empoli è in grande crescita".