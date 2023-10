Lecco, quanti no per il post Foschi: da Zaffaroni a Breda. Spunta l’idea Zenga…

Il Lecco dopo sei partite disputate è ultimo in classifica, con un solo punto totalizzato in Serie B. Infatti, da pochi giorni, Luciano Foschi (tecnico protagonista della cavalcata trionfale dell’anno scorso, culminata nella vittoria dei...

Il Lecco dopo sei partite disputate è ultimo in classifica, con un solo punto totalizzato in Serie B . Infatti, da pochi giorni, Luciano Foschi (tecnico protagonista della cavalcata trionfale dell'anno scorso, culminata nella vittoria dei playoff di Lega Pro ) è stato esonerato dalla famiglia Di Nunno , la quale sta cercando un valido sostituto per rialzare la testa e chissà, centrare una salvezza, che ad oggi sarebbe clamorosa.

Una scelta ritenuta inevitabile dalla società lombarda, che adesso si guarda intorno, nel mentre Andrea Malgrati (attuale mister ad interim senza patentino) guida la squadra negli allenamenti. Lepore e compagni, senza una guida tecnica navigata rischiano seriamente di sprofondare, ma secondo quanto riportato dal focus odierno di "TuttoSport" in molti hanno detto no alle avances della società lombarda.

Il primo a farlo è stato Marco Zaffaroni, protagonista dell'ultima salvezza in A dell'Hellas Verona. Poi è venuto il turno di Davide Dionigi (esonerato dopo poche giornate - l'anno scorso - dal Cosenza), Roberto Breda (subentrato ad Ascoli a metà stagione) e Massimo Oddo (retrocesso in C da subentrato con la SPAL). L'idea più concreta al momento pare quella del ritorno di Luciano De Paola, che conosce bene l’ambiente avendo allenato il Lecco prima di Foschi, nella stagione 2021-22. Occhio però alle sorprese, perché nelle ultime ore è spuntato anche un nome finito decisamente fuori dai radar italiani. Si tratta di Walter Zenga, attualmente direttore tecnico in un club indonesiano e potrebbe decidere di rituffarsi dentro un campionato ostico come la B e soprattutto prendere in mano la squadra - nettamente - meno attrezzata della categoria, con un solo punto totalizzato. Seguiranno aggiornamenti.