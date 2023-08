Lecco, Foschi: “Vogliamo giocarcela con tutti, i nomi non contano. Sul mercato…”

Calciomercato: "Abbiamo dimostrato a tutta Italia che i nomi contano niente. Io voglio portare avanti questa politica, se poi il direttore mi porta Messi sono contento. Il messaggio lanciato è importantissimo: importante è trovare under bravi. Zeman anni fa ha vinto senza nomi, ma gli Immobile e Insigne venivano dalla Primavera del Napoli. Sappiamo che ci sarà da soffrire, ma non dimentichiamoci ciò che abbiamo fatto quest’anno: la mia squadra deve lottare su ogni pallone, se vince sette duelli su undici probabilmente avrò vinto la partita. Portiamo avanti la politica legata al territorio e alla disponibilità. A breve annunceremo dei giocatori che saranno funzionali, che io voglio: dell’età mi frega poco, mi serve gente che corra come Buso e Pinzauti là davanti. Armellino? Lo stiamo trattando, come Marrone e in questo periodo siamo diventati matti. Non bisogna demoralizzarsi se non arriva il nome, l’anno scorso veniva detto che la società non sarebbe voluta andare in Serie B: c’erano cinque milioni di buoni motivi. Zuccon? Auguro al ragazzo ogni bene, mi auguro per lui che abbia fatto la scelta giusta perché non decido io per lui. Spero faccia una grande carriera, ha margini di crescita importanti come Girelli: mi era stato detto che sarebbero dovuti andare via tutti e due, ma alla fine sono andati a Cosenza e Sampdoria in Serie B. Un pizzico di merito me lo prendo".