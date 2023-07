Lecco, Di Nunno sull’esclusione: “Questo calcio è sporco, Serie B ci spetta”

Ancora caos e bagarre in casa Lecco. Nei giorni scorsi, la Covisoc ha respinto la richiesta di ammissione in Serie B dei nerazzurri, giudicando la domanda incompleta. Il club ha annunciato che intenderà fare ricorso, per il quale ha tempo fino al 5 luglio. Il patron dei lombardi, Paolo Di Nunno, è tornato sulla questione alle colonne del "Quotidiano Sportivo". Ecco le sue dichiarazioni: