Lecco, Di Nunno: “Il Perugia dice bugie! Nuovi soci? Prima la Serie B, sono serio io”

Situazione spinosa in Serie B , a poco meno di un mese dall'inizio ufficiale del torneo fissato per il 19 agosto. Mancano ancora due squadre all'appello, nonostante l'annuncio dei nuovi calendari 2023/24 . Lo scorso Consiglio Federale ha rigettato il ricorso del Lecco , facendo riferimento alle scadenze perentorie non rispettate dal club del patron Di Nunno . Proprio quest'ultimo - durante la visita istituzionale di Sindaco e assessori al Parc Hotel Billia , ha parlato della situazione ricorsi e del Perugia (retrocesso sul campo in Serie C ). Di seguito, le sue parole:

"Al Tar pensiamo di avere ragione, il Perugia sta dicendo solo bugie. Ho finito di giocare il 18 giugno, ho avuto il controllo della Commissione il giorno 20 e abbiamo consegnato tutto. Abbiamo consegnato il 23? La Prefettura può prendersi 6 mesi per valutare l’aspetto dell’ordine pubblico. Noi andiamo a fare questo scontro convintissimi che c’è stato qualche errore in questa causa. Ciò che è stato vinto sul campo non può essere tolto per far vendere il Perugia in Serie B".