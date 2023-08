Lecco, conclusa l’udienza al TAR: Perugia e Foggia attendono, domani la sentenza

Conclusa l'udienza al TAR del Lazio per la riammissione del Lecco in Serie B: la sentenza è prevista per domani 3 agosto

Contestualmente a quella della Reggina, si è appena conclusa l'udienza al TAR anche per il Lecco. Il club di Paolo Di Nunno ha presentato ricordo all'organo del Lazio per la riammissione in Serie B, a seguito delle decisioni della FIGC. Fulcro della questione è la "perentorietà" delle scadenze non rispettate dai lombardi per l'iscrizione in cadetteria, mozione a cui si appellano le pretendenti al ripescaggio Perugia (retrocessa lo scorso anno) e Foggia (finalista playoff Serie C)