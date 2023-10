Lecco, che coraggio Di Nunno! Il post Foschi arriva dalla D: ecco Emiliano Bonazzoli

Il Lecco dopo sei partite disputate è ultimo in classifica, con un solo punto totalizzato in Serie B . Infatti, da pochi giorni, Luciano Foschi (tecnico protagonista della cavalcata trionfale dell'anno scorso, culminata nella vittoria dei playoff di Lega Pro ) è stato esonerato dalla famiglia Di Nunno , la quale stava cercando un valido sostituto per rialzare la testa e chissà, centrare una salvezza, che ad oggi sarebbe clamorosa.

Scelta fatta, nessun nome altisonante e tanta voglia di stupire. La società lombarda, dopo aver incassato alcuni no da profili navigati come Roberto Breda e Marco Zaffaroni si è buttata a capo fitto su un nome per molti sconosciuto nel mondo allenatori, più noto invece, da calciatore. Si tratta di EmilianoBonazzoli, ex calciatore tra le altre di Sampdoria, Reggina, Fiorentina e Parma. Reduce da un percorso nei panni di mister molto modesto: collaborazione tecnica nei Dilettanti, Serie A femminile con l'Hellas Verona e Serie D (maschile) con il Fanfulla nelle ultime due stagioni. Oggi, riparte da Lecco e dalla Serie B. Solo il campo saprà dire se Di Nunno e la società avranno azzeccato la scelta, apparentemente azzardata.