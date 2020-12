Serie B, 16a giornata: il Pordenone asfalta la Reggiana, pari pirotecnico in Cittadella-Lecce. Risultati e classifica

16a giornata di Serie B che chiude il 2020.

Monza-Salernitana, Balotelli subito in gol: bastano 4 minuti a Super Mario per sbloccare il match

Nel pomeriggio in campo la cadetteria che ha diviso il turno in quattro parti: 4 gare alle 15,00, 1 alle 16,00, 3 alle 18,00 e 1 alle 21,00. Nelle sfide del primo pomeriggio vittoria larga del Pordenone che archivia la pratica Reggiana con un secco 3-0 firmato da Diaw, Zammarini e Ciurria; 1-0 di misura della Reggina sulla Cremonese firmato Folorunsho. 2-2 pirotecnico quello tra Cittadella e Lecce: avanti i veneti all’8 con Ogunseye, ribaltone salentino tra il 18′ e il 45′ con Coda e definitivo pari dei padroni di casa al 65′ con Tavernelli. Termina 0-0 la sfida tra il Pescara e il Cosenza, nel match delle 16 il Monza comanda 2-0 sulla Salernitana al termine del primo tempo grazie al primo gol in B di Balotelli e alla realizzazione di Barillà.