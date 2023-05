Monza-Lecce, Baroni: “E’ una vittoria di tutti, giusto festeggiare” E sul rigore…

E' una vittoria del gruppo questa . "E' una vittoria di tutti, quando mi sono buttato in questa avventura ho incontrato Pantaleo Corvino a casa sua e ho visto un lupo come me. Voleva fare qualcosa di importante, ho rivisto il percorso della mia carriera calcistica quando arrivai dalla Roma. Mi si é aperto un sogno, ho lavorato duramente per coronarlo anche da allenatore. E' una condivisione, sono stati tutti fantastici".

In quel momento in ginocchio ha ripercorso tutto la stagione. "E' stata una stagione non facile, ci siamo assunti grandi responsabilità insieme al direttore ed ha preso giocatori senza grandi disponibilità. Abbiamo cambiato quasi totalmente la squadra che aveva vinto il campionato, abbiamo giocato addirittura con Blin difensore centrale ma la squadra ha lavorato fin da subito. Ci ha dato tanta disponibilità e abbiamo cercato di cucire addosso il calcio che poteva fare. A volte sono venute fuori alcune lacune tecniche, c'é stato anche un momento dove facevamo benissimo ma la squadra non riusciva a tenere quel livello di classifica. La squadra non si é mai scoraggiata, ha saputo anche affrontare un periodo negativo dal punto di vista dei risultati ma mai della prestazione. Ho voluto ripercorrere i meriti di questo gruppo e abbiamo dato un significato a questi meriti. Quella di oggi era una partita difficile, abbiamo concesso pochissimo e dopo le cose si ricompensano sempre. Il rigore finale, che non ho guardato, e i compagni hanno consegnato la palla a Colombo che era il più giovane. Quando ho visto questo gesto é stato molto bello".