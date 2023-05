Lecce, la salvezza adesso è ufficiale: un miracolo firmato dal binomio Baroni-Corvino

Il minuto 110' dell'U-Power Stadium di Monza, rimarrà indelebile nella storia calcistica del Lecce. Il gol firmato Colombo dal dischetto è una sigla nero su bianco che conferma ai pugliesi la possibilità di giocare ancora una volta in massima serie, contro tutti i pronostici di inizio stagione. Con trentasei punti in trentasette partite, la squadra di Baroni è sopra Spezia e Verona di ben quattro lunghezze. Quindi l'ultimo posto disponibile per rimanere in Serie A, se lo giocheranno i bianconeri di Leonardo Semplici e l'Hellas guidato dal duo Zaffaroni-Bocchetti.