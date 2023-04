Lecce-Udinese, Baroni: “La squadra c’è, chiedo sempre la prestazione” E sulla Juve…

Le dichiarazioni di Marco Baroni al termine del match tra Lecce e Udinese

Marco Baroni, tecnico del Lecce, è intervenuto ai microfoni di 'Dazn' al seguito del match valido per la 32a giornata del campionato Serie A, tra la compagine giallorossa e l'Udinese. Di seguito le sue dichiarazioni:

Lecce-Udinese 1-0: Strefezza regala il ritorno al successo a Baroni. Sottil ko — A fine gara ha applaudito la squadra. "La squadra ha fatto sempre prestazioni importanti, quindi c'era dolore perché non arrivavano i risultati. Sono stati bravi, si meritavano questa vittoria e poi hanno fatto un applauso al pubblico. Manca meno di un mese e dobbiamo essere tutti insieme pronti per il rush finale. La squadra c'è sotto tutti gli aspetti".

La svolta dopo l'Udinese, come nel girone d'andata? "Anche in quel periodo la squadra stava crescendo a livello di prestazioni. Abbiamo fatto una gara di grande compattezza e tenuta mentale, soffrendo anche ma con grande equilibrio. Sono componenti importanti per questo finale".

Come si prepara la sfida con la Juve? "Alla squadra chiedo sempre la prestazione. Per noi sarà un onore giocare contro la Juve: sarà una partita difficile, ma per noi ogni gara è un'opportunità".

Quale dei suoi ragazzi è cresciuto di più? "Non voglio fare nomi, il gruppo ci stimola tantissimo. In questo momento tutti, anche Colombo che ha qualità. Chi è entrato ha fatto bene e ha dato un contributo importante. Occorre testa lucida in questo finale".

A fine gara ha cercato subito Sottil. "Mi sembra giusto, sta facendo un lavoro importante. Lo scorso anno eravamo insieme in Serie B e gli ho fatto i complimenti per quanto fatto".

Il Lecce si salva? "E' ancora lunga, ma il Lecce è presente".