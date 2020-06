Lecce-Milan, Liverani: “Avversari in forma, ma tutto è un’incognita. Svelo quale sarà quota salvezza”

È tutto pronto per Lecce-Milan.

Allo Stadio Via del Mare, domani alle 19.30, avrà inizio il ventisettesimo turno di Serie A. Il primo ad andare in scena integralmente a seguito del lungo stop dettato dall’epidemia di Coronavirus. In settimana, infatti, si sono giocati i quattro recuperi della venticinquesima giornata, nonché gli ultimi atti della Coppa Italia.

Il tecnico giallorosso Fabio Liverani, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della ripresa, ha parlato del momento che la squadra sta vivendo, sia a livello mentale che fisico: “C’è tanta voglia di tornare sul campo, anche se incognite e difficoltà sono tantissime. Per adesso paghiamo un prezzo abbastanza alto in termini di problemi a causa della sosta, domani non ci saranno Barak, Deiola, Farias, Dell’Orco e Donati, quest’ultimo squalificato. Barak e Farias a breve saranno recuperabili. Rispoli? È un’alternativa a Donati, per forza di cose dobbiamo pensare a questi cambi. Dovremo ragionare così per ogni partita. Faremo la conta tra stasera e domani mattina, vedremo che tipo di partita dovremo fare. A centrocampo quando abbiamo defezioni diventa quasi scontata la scelta. Per me è un dispiacere. Mi aspetto una partita difficile. Contro la Juventus ho visto un Milan in forma. Hanno individualità, noi possiamo colmarle solo con il collettivo“.

Lecce-Milan, Pioli: “Ci giochiamo tutto in 40 giorni, Coppa Italia un rimpianto. Futuro? Rispondo così”

E sulla possibilità di conquistare la salvezza: “Credo la quota sia sempre quella attorno ai quaranta punti. Le squadre fino ai trenta punti sono tutte vicine per il terzultimo posto. Il calendario non è semplice. La nostra squadra però non rispecchia molto i pronostici, possiamo vincere o perdere con tutti. È normale che i valori sul campo saranno differenti tra noi e il Milan, ma in questo momento – conclude Liverani – tutto è un’incognita“.

Lecce-Milan, Liguori: “Porte chiuse nota dolente, contro i rossoneri match complicato. Liverani? Valore aggiunto per il club”