Lecce, Mancosu vince la partita più importante: il capitano è guarito dal cancro

Marco Mancosu e la vittoria più importante.

Lecce-Venezia, Corini: “Pesano i ko con Monza e Cittadella. Mancosu? Uomo straordinario”. E sul futuro…

Una notizia straordinaria quella che vede come protagonista l’attuale capitano del Lecce che è guarito dal cancro per cui si era operato lo scorso 26 marzo. Il centrocampista aveva inizialmente tenuto nascosto il motivo della sua assenza dal calcio giocato ma poi – attraverso un post Instagram riportato di seguito – aveva affrontato senza timore la tematica in pubblico.