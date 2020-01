Lecce, Liguori: “Brutto momento, comprendo l’amarezza dei tifosi. Faremo l’impossibile per restare in A”

Il Lecce naviga in acque torbide.

I salentini di Fabio Liverani, a seguito della sconfitta maturata nella diciottesima giornata del campionato di Serie A contro l’Udinese, si trovano a un solo punto dalla terzultima. Al fine di conquistare la salvezza, dunque, è necessario invertire al più presto la rotta.

Il vicepresidente giallorosso Corrado Liguori, poche ore fa, ha espresso il suo malcontento, da tifoso e da dirigente, in merito al momento che i suoi stanno vivendo. Tuttavia, c’è ancora la speranza di poter risollevare le sorti della compagine pugliese. Di seguito il messaggio.

“Ho atteso di sbollire la grande delusione relativa alla sconfitta di ieri prima di esprimere le mie valutazioni. Comprendo, prima di tutto da tifoso e poi come proprietà, l’amarezza che chiunque vuole bene al Lecce, sta provando in questa fase. Obiettivamente non è un bel momento ed il fatto che oggi saremmo salvi non può mitigare, se non parzialmente, questa situazione. L’unica cosa che però non possiamo permetterci, e mi riferisco a tutte le componenti che ruotano intorno al Lecce e che soprattutto lo amano, è quella di perdere le nostre certezze, quelle certezze che ci hanno consentito in poco tempo, di partecipare nuovamente al campionato più bello del mondo. Bisogna restare uniti, granitici e compatti!. Non è un luogo comune ma una garanzia di successo così come lo è stata dopo la sconfitta di Caserta (due campionati fa) o dopo gli schiaffi di Cittadella e di Padova (lo scorso anno). A quegli schiaffi sono seguite GRANDI GIOIE. State tranquilli perché sappiamo perfettamente cosa non va, cosa è migliorabile, cosa potrebbe andare meglio e le leve da utilizzare e ci adopereremo in questa direzione. Questo non significa che raggiungeremo al 100% l’obiettivo della salvezza ma che CERTAMENTE FAREMO L’IMPOSSIBILE PER RIMANERE DOVE CON TANTA FATICA E SACRIFICI, SIAMO ARRIVATI. Io per natura sono preoccupato quando non capisco, sono molto fiducioso quando si hanno le idee chiare. E quindi ho tanta fiducia! FORZA LECCE”.

