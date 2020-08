Lecce, i giallorossi pensano al dopo Liverani: in pole Corini

Il Lecce punta Eugenio Corini

La società salentina è determinata a ritornare subito in Serie A ed è per questa ragione che, dopo l’esonero a sorpresa di Fabio Liverani, stanno vagliando diverse ipotesi per la panchina. Nelle ultime ore, il club sembra essere pronto a ripartire dall’allenatore lombardo. Le due parti avrebbero già avuto dei contatti nelle scorse settimane. Corini in Serie A ha già allenato il Chievo (due salvezze conquistate tra il 2012 e il 2014), poi nel 2016 una parentesi al Palermo, ingaggiato in sostituzione dell’esonerato Roberto De Zerbi. L’ultima stagione, invece, alla guida del Brescia, terminata con l’esonero. L’obiettivo, adesso, è quello di riportare i salentini nella massima serie. Presto potrebbe arrivare la fumata bianca.

