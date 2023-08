Lecce, Corvino: “Di Francesco via? Fiducia in Strefezza. Dobbiamo essere sostenibili”

"A volte non basta una sessione per riuscire a fare tutto, soprattutto considerando che si è fatto tanto e bisogna essere sostenibili. Bisogna tenere conto dell'equilibrio di uno spogliatoio. A volte contano le motivazioni. Un calciatore importante che riscuote il consenso di tutti non è facile da tenere in panchina. Serve flessibilità. Abbiamo esterni come Banda e Almqvist e Corfitzen. Può andare via Di Francesco, ma Strefezza può essere considerato un esterno. In emergenza può essere chiamato anche Oudin, come Blin che può fare il centrocampista e il difensore. Serve questa flessibilità per tenere lo spogliatoio in equilibrio. Abbiamo acquistato praticamente dieci calciatori come Kaba, Krstovic, Almqvist, Venuti. Siamo riusciti a creare un grande patrimonio tecnico tra promozioni e acquisti. Questo è figlio di lavoro e sforzi, di una cessione importantissima come Hjulmand. Non riesco a dire cosa riusciremo a fare in tre giorni, bisogna avere i tempi giusti. Ripeto che dobbiamo essere sostenibili", le sue parole.