Hellas Verona-Lecce, Lapadula: “Sarà una battaglia, conosco Juric. Retrocessione? Tutto può accadere

Pronti a tornare in campo.

Il Lecce, domenica alle 15.00, affronterà l’Hellas Verona, una delle sorprese di questa stagione di Serie A. I salentini, reduci dal pari contro l’Inter, si trovano attualmente al quartultimo posto della classifica e sono alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. Gli scaligeri, invece, ancora in attesa di recuperare la gara contro la Lazio, si trovano a quota 26, con a disposizione la possibilità di fare un balzo verso la zona Europa. Per gli uomini di Fabio Liverani, dunque, non sarà facile al “Bentegodi”.

L’attaccante giallorosso Gianluca Lapadula, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale, ha parlato del momento che la sua squadra sta vivendo e del prossimo impegno, valido per la ventunesima giornata di campionato: “Domenica scorsa con l’Inter abbiamo cercato fin dal primo minuto di interpretare bene la partita ed alla fine è arrivato un punto che ci da grandissima soddisfazione. Era molto importante che anche noi punte interpretassimo bene la gara, che è stata di sacrificio ed alla fine lo abbiamo fatto nel modo giusto. Lo stop che ho avuto nel mese di dicembre dopo la partita con il Cagliari è stata una mazzata, ma ora sono in ottime condizioni per tornare a far bene. A Verona, come sempre, ci aspetterà una battaglia, loro hanno una grandissima intensità, conosco bene il loro allenatore, che chiede molto. Sarà una bella gara. A mio modo di vedere nella lotta per la salvezza tutto può accadere, non è un discorso che riguarda solo le ultime quattro in graduatoria. Può succedere di tutto e dobbiamo stare belli svegli“.

