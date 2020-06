Torino-Lazio, Radu: “Vittoria di carattere, non molliamo. Milan? Sarà difficile senza Immobile”

Parla Stefan Radu.

La Lazio ha conquistato un’altra vittoria. La seconda consecutiva in rimonta. Battuto, quest’oggi, in occasione della ventinovesima giornata del campionato di Serie A, il Torino all’Olimpico. Decisive le reti di Ciro Immobile e Marco Parolo, che hanno annullato il vantaggio granata determinato al quinto minuto da Andrea Belotti.

Serie A, Torino-Lazio 1-2: Parolo firma la rimonta biancoceleste, granata ancora ko

Il difensore biancoceleste, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il successo della sua squadra: “Un’altra rimonta, la squadra ha dimostrato dall’inizio del campionato di avere carattere. Abbiamo vinto tante partite alla fine e oggi la storia si è ripetuta: la Lazio non molla. Non è stato facile andare subito in svantaggio, il Torino si è chiuso molto bene e ci ha concesso pochissimo. Ho raggiunto il gruppo leggermente più tardi per alcuni problemi ma ho promesso che avrei dato tutto per questa squadra. Non è facile parlare di quanto successo ma ormai è passato. La prossima senza Immobile e Caicedo? Sarà difficile ma la Lazio ha dimostrato di aver voglia di vincere anche ora che mancano alcuni giocatori“.

