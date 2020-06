Torino-Lazio, Farris: “Stiamo crescendo, c’è fiducia. Inzaghi? Uomo vero, ha cuore immenso”

La Lazio conquista un’altra vittoria in rimonta.

I Capitolini hanno battuto il Torino all’Olimpico in occasione della ventinovesima giornata di Serie A. Dopo essere andati sotto di una rete a soli cinque minuti dal fischio d’inizio a causa di un calcio di rigore, gli ospiti hanno ribaltato il risultato grazie ai gol di Ciro Immobile e Marco Parolo. Tre punti conquistati e un punto di distanza dalla Juventus, che sarà impegnata questa sera in casa del Genoa.

Il viceallenatore biancoceleste Massimiliano, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match in sostituzione dello squalificato Simone Inzaghi, ha commentato la prestazione della squadra: “La squadra ha evidenziato spirito di abnegazione e sacrificio, soprattutto gli attaccanti. Abbiamo costruito bene per tutta la partita e la loro qualità è venuta fuori. Stiamo crescendo, abbiamo ribaltato due partite insidiose. La condizione c’è e i ragazzi si stanno facendo trovare pronti, soprattutto dal punto di vista mentale. È una bella iniezione di fiducia. Ora speriamo di recuperare qualche giocatore, purtroppo non a breve gli infortunati. Squalifiche? Dispiace per l’ammonizione di Immobile ma questo è il regolamento. Accettiamo quello che ha deciso l’arbitro, Ciro era a un metro ma è molto penalizzante il cartellino giallo. Immobile stesso era rammaricato, anche per le occasioni, un bomber come lui alla fine non tradisce mai. Infortuni? Purtroppo non recupereremo gli infortunati a breve, vedremo le condizioni di Cataldi e Marusic che hanno dato disponibilità. Non erano pronti e speriamo siano a disposizione contro il Milan. Vedremo chi affiancare eventualmente a Correa prima punta, potrebbe essere al vaglio un cambio modulo. Leiva è stato operato al menisco esterno, l’operazione non è semplice: c’è stato qualche piccolo intoppo ma speriamo di averlo al più presto. Inzaghi? Quel che fa vedere sul campo è noto a tutti. È un uomo vero, sa gestire squadra e staff, quello che vediamo è il lavoro di 4 anni insieme al club. Ha un cuore immenso“.