Serie A, la sentenza di Paulo Sergio: “Che coppia Lautaro-Lukaku! Immobile top, poi c’è CR7…”

Paulo Sergio commenta la stagione di Serie A che al momento non ha una data per ripartire.

L’ex attaccante brasiliano che alla fine degli anni ’90 indossò la maglia della Roma, nel corso dell’intervista rilasciata alla redazione di tuttomercatoweb.com, ha tessuto le lodi di alcuni centravanti del massimo campionato che hanno fatto le fortune di Lazio e Inter.

“Immobile sta andando forte. A me comunque piace tanto Chiesa che però ora deve imparare a far gol. È un nazionale, un giocatore importante che sa andare in porta, però adesso deve segnare. Lautaro è forte, è esploso dopo che l’anno scorso giocava poco. Ma anche Lukaku è un bell’attaccante, segna tanto anche lui. Senza dimenticare ovviamente CR7. Negli ultimi anni la serie A è in crescita. Ci sono stati periodi in cui le disponibilità economiche scarseggiavano e i big non venivano più in Italia. Adesso c’è stato un cambio e con l’arrivo di CR7 ci sono più calciatori importanti nel vostro campionato. Negli ultimi due anni ho visto un bel calcio”.

