Salernitana-Lazio, Inzaghi: “Dia non ce la farà. Cabral a gara in corso. Loro…”

DIA - “Sono arrivato da poco ma voglio che la squadra si esprima come ha fatto in altre circostanze, nessuno fa miracoli ma vedo il gruppo cambiato nell’atteggiamento. dobbiamo dare più continuità ma quanto fatto nel primo tempo col Sassuolo deve guidarci nelle prossime gare, nel secondo tempo potevamo perdere ma anche vincere. La Lazio è avversario ostico ma sento sempre più mia questa squadra, giocheremo in casa e abbiamo bisogno di fare una grande partita, sono sicuro che sarà così. Dia? Non ce la farà. Per fortuna ho tante scelte davanti, mancheranno Ochoa, Tchaouna e Dia che erano stati molto importanti per noi ma avremo il pubblico dalla nostra che deve aiutarci a fare la differenza, nonostante le assenze si sono allenati tutti bene, davanti ho l’imbarazzo della scelta, non cerchiamo alibi: abbiamo una squadra forte, chi giocherà potrà dimostrare di meritare il posto, sono molto sereno, giocheremo col due-uno davanti, cercherò di fare le scelte migliori.