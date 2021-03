Paul Gascoigne si racconta: “Mi piace godermi la vita. Amavo esultare dopo aver segnato”

Paul Gascoigne, ex stella della nazionale inglese, che ha giocato nella sua carriera anche tra le fila della Lazio parteciperà alla prossima edizione dell’Isola Dei Famosi.

Gascoigne, la clamorosa rivelazione dell’ex Lazio: “Quando è morto mio padre l’ho preso a pugni”

Gazza era un giocatore molto talentuoso, che però aveva una vita molto movimentata fuori dal campo. Gli piaceva divertirsi, e dopo l’addio al calcio giocato ha sofferto di dipendenza da alcol. Nelle ultime ore Gascoigne ha rilasciato delle dichiarazioni al giornale britannico The Sun in cui ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita.

L’ex Lazio ha raccontato come abbia risolto in parte i suoi problemi con l’alcol anche se quando ha voglia sa ancora mandare giù i drink: “Sarò sempre un alcolizzato, ma ora posso bere un paio di bicchieri di vino e qualche birra. Non tutti i giorni, ma quando voglio. Se voglio un drink, lo bevo. Se non ne voglio uno, smetterò, il che non è la cosa giusta per farlo, ma sono stato così per anni”.

Paul Gascoigne si pone critico verso i centravanti di questo periodo: “Ho sempre giocato al meglio delle mie possibilità e l’importante per me era vedere le facce dei tifosi. Non dovrei dirlo, ma oggi non è così. Si vedono alcuni calciatori giocare, segnare un gol e tornare semplicemente al centro del campo. Quando qualcuno segna e non festeggia, è straziante . Non mi piace vederlo. Se non fosse stato per i fan, non avrei potuto permettermi una bella casa, una bella macchina, bei gioielli”.