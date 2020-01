Napoli-Lazio, Inzaghi: “Leiva? Giallo ingiusto, ma ha sbagliato. Ecco cosa rimprovero ai miei ragazzi”

Termina la striscia della Lazio.

Sul campo dello stadio San Paolo è andata in scena la sfida tra il Napoli e la Lazio, che si sono affrontati in occasione dei quarti di finale della Coppa Italia: gli azzurri hanno trionfato 1 a 0 grazie al gol del loro capitano, Lorenzo Insigne, che ha regalato ai suoi tifosi la qualificazione in semifinale.

Napoli-Lazio, Insigne: “I tifosi hanno mantenuto la loro promessa. Spogliatoio? Ci siamo parlati”

Al termine del match il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, commentando la prestazione dei suoi uomini ed esprimendo la sua delusione per la sconfitta subita: “Espulsione Leiva? Lucas ha sbagliato. Aveva preso la palla ed era stato anche ammonito, è stata una grande svista però non doveva reagire in quel modo. Abbiamo fatto una grande partita, ho fatto i complimenti ai ragazzi. C’è del rammarico, ci tenevamo a questa competizione. Rimprovero ai ragazzi soltanto il primo gol, dovevamo essere più concentrati nei minuti iniziali. Il calcio purtroppo è questo. Bisognava giocare nel migliore dei modi e lo abbiamo fatto. Abbiamo speso tante energie. Correa è tornato in campo dopo 15 giorni, anche Lulic ha fatto bene. Eravamo entrambi in 10. Dobbiamo recuperare le forze in questi giorni, abbiamo un derby che ci aspetta. Sono tanti anni che sono alla Lazio, i ragazzi sono cresciuti sotto tanti aspetti. Abbiamo affrontato un Napoli forte, con giocatori che possono sempre dare fastidio. Avremmo meritato di più, ma impariamo da queste serate dove la palla non entra e gli episodi non girano a favore. Dovevamo essere più attenti sul gol e mantenere la calma in superiorità numerica, anche se il primo giallo su Leiva è ingiusto. È un ragazzo intelligente, non mi aspettavo reagisse così“.

Coppa Italia, Napoli-Lazio 1-0: Insigne fa risorgere i suoi, Immobile beffa Inzaghi. Azzurri in semifinale