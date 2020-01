Napoli-Lazio, Di Lorenzo: “Vittoria meritata, vogliamo arrivare in finale. Tifosi? Vi dico la mia”

Vittoria e semifinale di Coppa Italia per il Napoli.

Gli uomini di Rino Gattuso hanno battuto la Lazio questa sera tra le mura amiche del “San Paolo”, grazie a una rete messa a segno a soli due minuti dal fischio d’inizio da Lorenzo Insigne. I partenopei, per tutto il corso della gara (in dieci contro dieci) sono riusciti a difendere il vantaggio, nonostante le numerose occasioni dei biancocelesti.

Coppa Italia, Napoli-Lazio 1-0: Insigne fa risorgere i suoi, Immobile beffa Inzaghi. Azzurri in semifinale

Il difensore azzurro Giovanni Di Lorenzo, intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine della gara, ha commentato la prestazione: “Il mio ruolo è da esterno, ma anche da centrale do il massimo e faccio quello che mi chiede il mister. La Lazio ha una coppia d’attacco forte, siamo rimasti concentrati tutta la gara e siamo riusciti a contenerli. Siamo riusciti a contenerli. Abbiamo fatto una grande partita, non soltanto in difesa. Siamo contenti di questa vittoria, eravamo reduci da una brutta sconfitta. Siamo rimasti compatti, anche dopo essere rimasti in dieci, e si sono visti il risultati. Il passaggio del turno è meritato, anche se la Lazio ha avuto grandi occasioni. Tifosi? Siamo contenti che siano tornati, quando lo Stadio è pieno è bellissimo. Spero ci saranno anche domenica. Io penso che anche con l’Inter abbiamo fatto bene, mentre abbiamo sbagliato tanto con la Fiorentina. Oggi abbiamo conquistato questa vittoria e vogliamo arrivare fino alla fine della competizione”.

