Lazio, Tare incorona Reina: “Finalmente le nostre strade si sono incrociate, sarà un valore raggiunto”

Pepe Reina ha scelto di continuare la propria carriera con la maglia della Lazio.

Il trentottenne portiere spagnolo dopo l’esperienza in Italia con le maglie di Napoli e Milan ha deciso di sposare il progetto biancoceleste e di fare da secondo a Strakosha. L’estremo difensore che nella scorsa stagione ha protetto la porta dell’Aston Villa è stato presentato quest’oggi in quel di Formello, tanti complimenti in primis dal direttore sportivo capitolino Ighli Tare.

“Presentiamo il nostro vecchio e caro amico Reina, per tanti anni avversario. Ora finalmente le nostre strade si sono incrociate. Il suo è un acquisto molto importante, soprattutto per l’esperienza internazionale e il suo modo di essere fuori dal campo. Sarà un valore aggiunto”.

