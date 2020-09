Lazio, Inzaghi: “Non faccio griglie, i ragazzi stanno lavorando bene. Hoedt? Tutto sul suo ritorno”

Sarà una stagione molto difficile, la società ci sta aiutando.

Così Simone Inzaghi, tecnico della Lazio intervenuto sulle tematiche più importanti legate all’inizio della nuova stagione nel campionato di Serie A e non solo. In un’intervista rilasciata ai microfoni di TuttoSport, l’allenatore dei biancocelesti ha voluto complimentarsi ed esprimere fin da subito la propria gratitudine a tutti i suoi giocatori, trovati da lui stesso subito sul pezzo, a partire dalle settimane del ritiro pre-campionato: “I ragazzi hanno lavorato molto bene, abbiamo avuto qualche problemino nel reparto arretrato, partiremo con gli stessi dell’anno scorso. Sarà una stagione difficile, complicata. Ma noi vogliamo ricominciare il nostro cammino dopo che un’annata esaltante”.

Inzaghi ha poi proseguito dicendo la sua su quello che per lui sarà l’andamento di questa stagione, per la Lazio non ancora cominciata a causa del rinvio del primo match di Serie A contro l’Atalanta: “Griglia partenza? Non mi piace mai fare griglie. Dopo ogni mercato come ogni inizio stagione partiamo dietro ma io sono fiducioso perché alleno ragazzi seri e di valore. Probabilmente volevamo un altro inizio, sia a livello numerico che di organizzazione. Avremo le prime tre giornate di emergenza ma non deve essere un alibi”.

Chiosa finale sul ritorno in casacca capitolina di Wesley Hoedt, difensore classe ’94 che torna a Roma dopo l’ultima esperienza al Southampton:“Siamo in difetto di numero e Hoedt è un ragazzo che conosce il nostro club e le nostre metodologie. Lo si poteva prendere senza aspettare, il problema è che anche lui non si allena a pieno regime da tempo. Rinforzi? C’è ancora tempo. C’è apertura, lo ha ribadito anche il presidente che non sarà un problema aiutare questa squadra. Lo sa benissimo anche lui che questa squadra va aiutata perché le partite sono tante”.