Lazio-Sampdoria, Ranieri: “Sarà una partita tremenda, biancocelesti come Re Mida. Immobile? Rispondo così”

La Sampdoria sarà ospite della Lazio nel primo anticipo del sabato valido per la 20a giornata di Serie A.

I blucerchiati reduci dalla vittoria sonante (5-1) ottenuta in casa contro il Brescia proveranno a fermare i capitolini che hanno ottenuto dieci vittorie di fila. Il tecnico dei doriani, Claudio Ranieri, intervenuto in conferenza stampa, si è proiettato alla sfida dell’Olimpico e analizzato così il match contro gli uomini di Simone Inzaghi.

“Lo spirito è sempre lo stesso. Io voglio la stessa determinazione al di là dei risultati. Sarà una partita tremenda perché la Lazio è in un momento dove qualsiasi cosa tocca gli riesce. Immobile segna da ogni posizione. È una squadra che sa cosa ottenere. Abbiamo trovato una nostra compattezza, ma dobbiamo dimostrarlo ogni volta. Il nostro sacrificio e il nostro essere squadra dobbiamo mostrarlo ogni volta. Perché quando non lo facciamo non siamo più squadra e questo non lo accetto. Durante la settimana non scelgo la formazione, lo faccio la sera prima. Il venerdì faccio i tiri in porta e vedo come sta il singolo giocatore. La strada è tracciata, ma se vedo che un giocatore scende un attimo di tono valuto. Non si può mantenere il top della condizione. Come vedo che qualcuno cala, ecco che comincia a prendere del riposo. Io sono sempre aperto alle migliorie della squadra”.

