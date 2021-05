Lazio-Parma, Inzaghi: “Felice per la vittoria, sfida sofferta. Derby? Ai ragazzi dico una cosa”

Simone Inzaghi soddisfatto al termine della sfida tra Lazio e Parma.

Nonostante sia già retrocessa, la formazione di Roberto D’Aversa ha dato onore al suo campionato e ad un match che non avrebbe potuto influire a livello di classifica. Un confronto risultato estremamente complesso per la compagine capitolina, che solo nei minuti finali del match ha trovato il vantaggio definitivo grazie alla rete di Ciro Immobile.

Di seguito le sue dichiarazioni, rilasciate in esclusiva ai microfoni di Sky Sport e legate specialmente alle prestazioni messe sul campo da parte di giocatori impiegati poco nel corso di tutta la stagione.

“Sapevamo che sarebbe stata dura. Il Parma è venuto a fare la partita che doveva fare ed è una buonissima squadra. Nel primo tempo non siamo riusciti a sbloccarla, poi nel secondo tempo abbiamo rischiato qualcosina su qualche ripartenza, ma la vittoria penso sia meritata. Sono contento, non è facile per chi ha giocato meno essere chiamati in causa dopo tanto tempo che non si gioca, ho avuto le risposte che cercavo. Stamattina avevo avvisato la squadra che sarebbe stata dura. Siamo a due giorni e mezzo da una partita per noi importantissima che vogliamo affrontare nel migliore dei modi, rientreranno gli squalificati e ci sono buone sensazioni”.

