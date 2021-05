Torino-Milan, Pioli: “Champions alla portata, felice in rossonero. Dobbiamo pensare solo a una cosa”

Due settimane fa ci davano per mezzi morti, invece la squadra ha reagito con grande equilibrio e determinazione.

Queste le dichiarazioni di Stefano Pioli, tecnico del Milan intervenuto al termine del match di serie A contro il Torino. Una vittoria schiacciante quella ottenuta dalla formazione rossonera, che con il punteggio nettissimo di 0-7 ha ottenuto altri tre punti fondamentali in ottica Champions League. Aspetto che spicca in particolar modo nel successo dell’Olimpico Grande Torino, sottolineato anche a più riprese dall’ex allenatore della Fiorentina.

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport, infatti, Pioli ha voluto ribadire come la Champions League sia assolutamente alla portata dei suoi ragazzi. Di seguito le sue parole.

“Finché non tagli il traguardo non puoi mollare niente. Abbiamo fatto così tanto che dobbiamo tenere duro per una settima. La squadra lo merita e lo merita il club, nella situazione in cui abbiamo vissuto il club è stato fantastico, dalla proprietà all’area tecnica. Milanello è un’isola felice. Stiamo costruendo qualcosa che ci può dare frutti immediati e che ci darà tante cose per il futuro. Due trasferte così impegnative con due prestazioni così importanti dal punto di vista dello spirito e del gioco sono un segnale molto importante. Ma per la Champions ci manca ancora una vittoria e dobbiamo pensare già alla prossima partita. Ho la fortuna di allenare un gruppo speciale che si stima e che si vuole bene. Ma ancora non possiamo festeggiare perché non abbiamo ottenuto nulla” .

