Lazio, Lotito sulla ripresa della Serie A: “La vittoria del calcio italiano, non la mia”

Il commento di Claudio Lotito.

Dopo mesi di dialogo e di contestazioni con la FIGC e i presidenti delle varie Leghe il Governo italiano, nella figura del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha comunicato la decisione di far ripartire ufficialmente il calcio italiano.

La Serie A ripartirà ufficialmente dunque il 20 giugno, e finalmente i tifosi potranno tornare ad entusiasmarsi guardando la loro squadra in campo dopo tre mesi di stop. C’è tanta attesa anche per vedere come i top club italiani ritorneranno in campo, soprattutto la Juventus, la Lazio e l’Inter che dovranno ricominciare subito al massimo della forma per riprendere il ritmo lasciato all’inizio dell’anno e continuare a contendersi la vittoria dello scudetto.

Durante un’intervista ai microfoni di Adnkronos, il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito, che durante la quarantena è stato tra i più convinti sostenitori della ripresa del campionato, ha espresso così la sua gioia per la ripartenza del calcio italiano. Queste le sue dichiarazioni:

“Non è la vittoria di Lotito ma quella di tutto il calcio italiano. Sono sicuro che con questa ripartenza il nostro calcio saprà mantenere quell’elevato standard di qualità che gli è riconosciuto in tutto il mondo. Quello italiano è uno dei campionati più importanti“.