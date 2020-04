Lazio, l’elogio di Totti: “Sono sportivo, Inzaghi sta facendo un campionato top”

L’elogio inaspettato di Francesco Totti.

Prima della sosta per l’emergenza Coronavirus, la Lazio era senza ombra di dubbio la squadra più in forma della Serie A: con una serie incredibile di risultati utili positivi, i biancocelesti erano riusciti a scalare la classifica fino al secondo posto, superando così l’Inter di Antonio Conte e mettendo molta pressione alla Juventus capolista.

Con il ritorno agli allenamento sul campo, l’obiettivo di Simone Inzaghi sarà dunque quello di ricompattare immediatamente il suo gruppo, sperando di poter ritrovare subito la forma ottimale e arrivare nel miglior modo possibile al momento della ripartenza del campionato: la Lazio dovrà infatti cercare di ritrovare subito il ritmo mantenuto prima dello stop per continuare ad inseguire il sogno dello scudetto.

A commentare la stagione vissuta fino a questo momento dai biancocelesti è intervenuto Francesco Totti, ex capitano della Roma e dunque per natura “nemico storico” della Lazio, il quale durante una diretta Instagram ha però sportivamente ammesso la grandezza della squadra guidata da Inzaghi. Queste le sue dichiarazioni: “La Lazio l’ho vista come l’hanno vista tutti quanti, non da romanista, ma da sportivo, perché devi esserlo nel calcio. Sta disputando un campionato che nessuno si sarebbe mai aspettato: ha tre-quattro calciatori che possono giocare in grandi squadre, e il contorno che li aiuta. Simone Inzaghi è bravo, non ha una squadra per essere a un punto dalla Juventus, per tale motivo in questo contesto sta facendo un campionato top. Se dovesse riprendere non so come può andare a finire. Sarà un altro campionato. Ci saranno meno infortuni, perciò aspettiamo e vediamo se riparte“.