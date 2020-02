Lazio, Leiva: “Juve e Inter favorite, ma abbiamo un punto di forza. Obiettivo? Vi dico la mia”

La corsa allo scudetto della Lazio prosegue.

La squadra di Simone Inzaghi ieri sera, in occasione della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, hanno sconfitto l’Inter, volando a -1 dalla capolista Juventus. I Capitolini, che hanno trionfato tra le mura amiche dell’Olimpico grazie alle reti di Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic, adesso ci credono.

Il centrocampista biancoceleste Lucas Leiva, intervenuto ai microfoni del sito brasiliano globoesporte, ha parlato del momento che la sua squadra sta vivendo: “Sicuramente non me lo immaginavo – ha detto – il nostro obiettivo era quello di arrivare in Champions League. Da quando sono arrivato alla Lazio i risultati stanno arrivando. Abbiamo vinto la Coppa Italia e la Supercoppa, oggi il nostro obiettivo resta la Champions ma siamo lì. La Juve e l’Inter sono le favorite. La Juve per esperienza è abituata a vincere titoli. Il punto di forza della Lazio? Quattro anni di un lavoro continuo. Dico quattro anni perché è il periodo di tempo da quando Inzaghi è alla guida della squadra. Ho aiutato il Liverpool ad arrivare ad un certo livello, ora voglio aiutare la Lazio ad arrivare in alto. Se mi ricordo qualcosa della Lazio campione d’italia del 2000? Mi ricordo poco ma ho in mente Veron, Nesta, Simone Inzaghi, Salas, Almeyda. Oggi mi dicono che il mio calcio assomiglia a quello di Almeyda. Sì, quella volta la Lazio era indietro di nove punti quando mancavano otto giornate. Inzaghi ce ne ha parlato ma è chiaro che era un altro periodo. Quella Lazio era più potente, erano i tempi in cui i club di Roma conquistavano due scudetti. Ora siamo secondi ma dobbiamo ricordarci che il primo obiettivo è garantirsi la Champions League“.

