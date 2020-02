Serie A, Lazio-Inter 2-1: Immobile e Milinkovic-Savic, Inzaghi batte Conte in rimonta e vola al secondo posto

La Lazio batte l’Inter in rimonta.

Vera e propria sfida in ottica lotta scudetto quella che si è consumata tra la Lazio e l’Inter sul manto erboso dello stadio Olimpico: i due club, rispettivamente al terzo e al secondo posto, si sono affrontati per cercare di accorciare la distanza dalla Juventus, che nel pomeriggio aveva battuto il Brescia grazie ai gol di Dybala e Cuadrado.

Primo tempo molto equilibrato tra le due squadre, che non si risparmiano e si affrontano a viso aperto fin dal primo minuto senza però riuscire a trovare il gol del vantaggio. Poco prima del duplice fischio dell’arbitro che sancirà l’intervallo, i nerazzurri riescono però a sbloccare il risultato: tiro dalla distanza di Candreva, Strakosha rinvia male sui piedi di Young che calcia di prima intenzione e firma la sua prima rete in Serie A..

Nel secondo tempo i biancocelesti si riprendono subito dalla botta emotiva, e al minuto 50 conquistano un calcio di rigore a causa del fallo di De Vrij su Immobile: dal dischetto va proprio il centravanti della Lazio che spiazza Padelli e riporta il risultato in parità, 1 a 1. I padroni di casa continuano ad attaccare e al 69′ completano definitivamente la rimonta: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Brozovic salva sulla linea ma la palla arriva a Milinkovic-Savic, che in area di rigore si sposta la palla con la suola e con il mancino trova la rete del 2 a 1 grazie anche alla collaborazione di Padelli, impreciso nel piazzamento. Al 90′ errore clamoroso di Luiz Felipe che con un retropassaggio errato lancia Lautaro Martinez, ma Strakosha esce con i tempi giusti e lo anticipa in scivolata: sulla respinta tiro di Lukaku che trova però il corpo di Acerbi in opposizione.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria della Lazio, che completa la rimonta e sorpassa l’Inter salendo al secondo posto in classifica.