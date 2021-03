Lazio-Crotone, Escalante: “Felice per il risultato. C’è un grande gruppo, la prova nel gol di Luis Alberto”

Parola a Gonzalo Escalante.

Dopo il successo nel primo anticipo della ventisettesima giornata di Serie A, la Lazio a fatica riesce ad ottenere tre punti importanti contro il Crotone, nel finale di gara, grazie alla rete di Caicedo. Il “Panterone” con il suo solito gol nell’ormai ribattezzata “Zona Caicedo” va a segno all’84′, cancellando i fantasmi di un ulteriore risultato deludente per la compagine allenata dal tecnico Simone Inzaghi. Al termine della sfida dell’“Olimpico”, è intervenuto ai microfoni di “Lazio Style Radio”, il centrocampista bianconceleste, Gonzalo Escalante, che ha così esaltato la prova della squadra capitolina.

“Sono felice per il risultato. Contava solo quello oggi. C’è un grande gruppo, dove siamo tutti amici. Lo si è visto quando Luis Alberto ha segnato. In Serie A non esistono partite facili. I tre punti di oggi sono importantissimi per noi. Ora testa alla Champions League. In campo ci sono anche le altre squadre, che sono forti. Il Crotone ha giocato bene, ma anche noi e abbiamo raggiunto la vittoria”.