Lazio-Crotone, Caicedo: “Merito del gruppo, è la nostra forza. ‘Zona Caicedo’? Lavoro per momenti così”

La parola a Caicedo.

La vecchia “zona Cesarini“, che indica i minuti conclusivi di un incontro sportivo, era stata coniata all’inizio degli anni ’30, quando la mezzala della Juventus, Renato Cesarini appunto, si rendeva protagonista di gol decisivi proprio nei minuti conclusivi dei match. Nulla vieta però che la storia non possa essere riscritta,. E’ il caso di Felipe Caicedo, attaccante ecuadoriano della Lazio, che con i suoi gol al “fotofinish” in biancoceleste sta dando modo agli addetti ai lavori di ribattezzare la vecchia locuzione coniata da Eugenio Danese – storico giornalista italiano – in “Zona Caicedo”. Al termine del primo anticipo della ventisettesima giornata di Serie A – che ha visto la Lazio vittoriosa sul Crotone per 3-2 – il centravanti della squadra capitolina, Felipe Caicedo, autore del gol vittoria all’84’ per la squadra di Simone Inzaghi, è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, analizzando il successo della sua squadra. Ecco le sue parole, legate anche al suo particolare momento realizzativo proprio nei minuti finali delle sfide.

“Sono riuscito a segnare grazie al lavoro di tutta la squadra. Non è solo merito mio, ma di tutti. Qualsiasi squadra ha dei momenti di difficoltà. Il nostro è stato difficile per via di numerose sconfitte. La nostra forza è il gruppo. I tifosi vogliono stare in altro e oggi abbiamo conquistato tre punti che ci portano su in classifica. Io continuo a lavorare a testa bassa con i miei compagni per vivere momenti come questi”.